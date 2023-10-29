Разработка презентации

$100
ПрезентацииЗакрыт12 заявок41 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет всем, ищу человека для разработки презентаций для ряда проектов, PDF презентации.

Даю ТЗ, сайт, описание, нужно из этого собрать нечто внятное. Готов рассмотреть различные предложения.

прошу присылать портфолио выполненных работ!

месяц назад
antvolt
Антон 
37 летФинляндия
17 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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