Презентация в формате PDF

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Завершен16 заявок91 просмотр

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Создание презентаций
6 месяцев назад
Mister1980
Александр 
44 года
8 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

alex_voityuk
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 месяцев назад
$15
2 дня
Работа выполненана отлично ! Всегда на связи.Рекомендую Спасибо за работу.
Большое спасибо за доверие и возможность поработать над вашим проектом! Вы четко сформулировали свои ожидания и предоставили все необходимые материалы, что значительно упростило процесс работы. Особенно ценю вашу открытость к новым идеям и оперативную обратную связь. Это позволило создать презентацию, которая максимально отвечает вашим требованиям. Буду рад сотрудничать с вами снова!

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#1
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