Проект презентации коммерческого предложения в PowerPoint или Canva

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Закрыт1 заявка30 просмотров

Я ищу дизайнера для создания презентации коммерческого предложения.

Презентация должна состоять из 9-10 слайдов и быть выполнена в Power Point или Canva.

Тематика - строительство.

Нужен самозанятый специалист или ИП, так как оплата будет производиться, как для юридического лица.

CanvaPowerPointСоздание презентаций
6 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
201 отзыв
6 месяцев назад