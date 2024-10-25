Я ищу дизайнера для создания презентации коммерческого предложения.

Презентация должна состоять из 9-10 слайдов и быть выполнена в Power Point или Canva.

Тематика - строительство.

Нужен самозанятый специалист или ИП, так как оплата будет производиться, как для юридического лица.