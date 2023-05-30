Нужно сделать две этикетки для продажи Мёда , современные этикетки, с текстом на русском и казахском языке, с красивым дизайном и определённым размерам. Нужно сделать проект в PowerPoint в хорошем качестве. Фото является в качестве ...
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- $15PowerPointДизайн продукции13 заявокЗакрыт5 дней назад
Добрый день, требуется исполнитель, который сможет Сделать конвертацию из ПДФ файла в Паверпоинт, 1 пдф 5 слайдов, другой пдф 7 слайдов.PowerPointБаннеры19 заявокЗакрыт6 дней назад
- $250
Есть сайт на DLE в котором нужно сделать: Загрузчик файла в формате PowerPoint Вывод загруженной презентации на сайте. Не принципиально что бы выводился PPTX. Можно сделать что бы скрипт конвертировал ...DLEPowerPointВеб-программирование2 заявкиЗакрыт15 дней назад
- $300
Как должно все это выглядеть? Есть главное меню в нем находятся карточки со звуками, которые хотим потренировать(см приложение 1), далее нажимаем на иконку звука и проваливаемся в меню выбора игры(см приложение 2), там уже ...AndroidПриложение для AndroidPowerPointМобильные приложения7 заявокЗакрыт19 дней назад
- $20
Потрібно зробити оригінальну презентацію в PowerPoint для компанії на 10 слайдів. Вся інформація, фото, тексти, референси надаю, від вас - тільки дизайн відповідного до айдентики компанії.PowerPointПрезентации25 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
Сьогодні до 18:00 Самостійна робота №1 до теми «Культура як сфера економічних відносин та галузь національного господарства»: колективна робота- дослідження «Концепція організації / закладу культури» Завдання: 1) здійснити короткий аналітичний ...PowerPointРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 месяца назад
Добрый день! Я проф. преподаватель английского языка онлайн. Я преподаю в онлайн группах, которые формирую сам, используя многолетнюю положительную репутацию на рынке Риги и Латвии, а также "сарафанное радио". Специализируюсь я на тинейджерах 14-19 ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 месяца назад
Всем привет, я занимаюсь дизайном сайтов и презентаций в powerpoint + figma Запустил свой канал на ютубе по тематике дизайна Нужен человек, который разбирается в создании кликабельных превью (в дальнейшем согласен на полное сотрудничество) Пишите цену за одно ...Дизайн сайтаFigmaPowerPointИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Добрый день. Нужно сделать небольшую презентацию на 2-х листах официальную и деловую. Обязательно наличие опыта и портфолио.PowerPointЗавершен6 месяцев назад
- $6
Необходимо нарисовать дизайн 4х слайдов в Google презентациях опираясь на заготовкуПервый (титульный слайд) разработан. Нужно чтобы содержание последующих слайдов могло наследовать стиль первого. 1)шаблон для кода и пояснений к нему 2)шаблон для изображений и пояснений к ...PowerPointПрезентации3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Нужно сделать дизайн презентации для строительной компании. Текст имеется. Презентация нужна для продажи b2b. Презентация будет использована для рассылки по почте, brand book есть. Работу необходимо начать 30 июня и закончить до 7 июля. Присылайте примеры продающих презентаций ...PowerPointПрезентации12 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Создание видео самого разного формата: от монтажа до 2D/3D моушн дизайна + гибридные варианты Большой объём работ. Продолжительность видео в основном 6, 8, 15, 30 секунд. Основные требования: Опыт работы c adobe Photoshop Опыт работы c adobe After Effects ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Нужно переделать дизайн презентации (Урок 1 Знакомство), сделать его более современным, используя все данные, текст, картинки с данной презентации. Также нужно добавить логотип в презентацию. Примеры работ, сроки и цены пишите в заявке.PowerPointПрезентации13 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Мы ищем талантливого фрилансера с навыками в PowerPoint и глазом к современному дизайну для работы над обновлением нашей существующей презентации. Презентация на немецком языке и связана с темой налогообложения недвижимости. Она включает ...PowerPointПрезентации4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Зробити презентацію, ось пункти в файлі. Фото скину на пошту (фото 72 шт.)PowerPointОбработка фотографий1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Є список товарів, та збережені фото, потрібно зробити презентацію стильну, товар - фото (72 фото), скину на пошту фото товарівPowerPointОбработка фотографий4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $5
нужно сделать презентацию курсовой работы на украинском языкеPowerPointЗавершен8 месяцев назад
Есть много площадей в интерьере и экстерьере помещений. Есть много помещений. Мы сделали все фотографии таких элементов Необходимо поместить это в красивую презентацию, где будет указано описание каждого элемента в интерьере, а также стоимость. Опыт создания презентаций - обязательныйPowerPointПрезентации15 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Сделать презентацию в PowerPoint для дипломной работы. Текст дипломной работы имеется. Работа срочная, закончить нужно до конца сегодняшнего дня. Оставляйте свои контакты для связи.PowerPointЗавершенгод назад
Здравствуйте, делаю презентацию на заказ, в PowerPoint. Дополнительно добавлю анимации, переходы и т.д , по желанию.PowerPointПрезентациинет заявокЗакрытгод назад