Заказать услуги дизайнера PowerPoint

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  • Нужно сделать две этикетки для продажи мёда

    $15

    Нужно сделать две этикетки для продажи Мёда , современные этикетки, с текстом на русском и казахском языке, с красивым дизайном и определённым размерам. Нужно сделать проект в PowerPoint в хорошем качестве. Фото является в качестве ...

    PowerPoint
    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    5 дней назад

  • Загрузчик и вывод powerpoint на сайте

    $250

    Есть сайт на DLE в котором нужно сделать: Загрузчик файла в формате PowerPoint Вывод загруженной презентации на сайте. Не принципиально что бы выводился PPTX. Можно сделать что бы скрипт конвертировал ...

    DLEPowerPoint
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 дней назад

  • Создание мобильного приложения для android

    $300

    Как должно все это выглядеть? Есть главное меню в нем находятся карточки со звуками, которые хотим потренировать(см приложение 1), далее нажимаем на иконку звука и проваливаемся в меню выбора игры(см приложение 2), там уже ...

    AndroidПриложение для AndroidPowerPoint
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Дизайн презентації

    $20

    Потрібно зробити оригінальну презентацію в PowerPoint для компанії на 10 слайдів. Вся інформація, фото, тексти, референси надаю, від вас  - тільки дизайн відповідного до айдентики компанії.

    PowerPoint
    Презентации25 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Менеджмент соціокультурної діяльності

    $30

    Сьогодні до 18:00 Самостійна робота №1 до теми «Культура як сфера економічних відносин та галузь національного господарства»: колективна робота- дослідження «Концепція організації / закладу культури» Завдання: 1) здійснити короткий аналітичний ...

    PowerPoint
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Перенос сайта на WIX + редизайн

    Добрый день! Я проф. преподаватель английского языка онлайн. Я преподаю в онлайн группах, которые формирую сам, используя многолетнюю положительную репутацию на рынке Риги и Латвии, а также "сарафанное радио". Специализируюсь я на тинейджерах 14-19 ...

    WordPressPowerPointWix
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн превью для ютуба

    Всем привет, я занимаюсь дизайном сайтов и презентаций в powerpoint + figma Запустил свой канал на ютубе по тематике дизайна Нужен человек, который разбирается в создании кликабельных превью (в дальнейшем согласен на полное сотрудничество) Пишите цену за одно ...

    Дизайн сайтаFigmaPowerPoint
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Презентация в powerpoint

    Добрый день. Нужно сделать небольшую презентацию на 2-х листах официальную и деловую. Обязательно наличие опыта и портфолио.

    PowerPoint
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Презентация в powerpoint

    $6

    Необходимо нарисовать дизайн 4х слайдов в Google презентациях опираясь на заготовкуПервый (титульный слайд) разработан. Нужно чтобы содержание последующих слайдов могло наследовать стиль первого. 1)шаблон для кода и пояснений к нему 2)шаблон для изображений и пояснений к ...

    PowerPoint
    Презентации3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Сделать презентацию

    Нужно сделать дизайн презентации для строительной компании. Текст имеется. Презентация нужна для продажи b2b. Презентация будет использована для рассылки по почте, brand book есть. Работу необходимо начать 30 июня и закончить до 7 июля. Присылайте примеры продающих презентаций ...

    PowerPoint
    Презентации12 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Производство видео широкого профиля

    Создание видео самого разного формата: от монтажа до 2D/3D моушн дизайна + гибридные варианты Большой объём работ. Продолжительность видео в основном 6, 8, 15, 30 секунд. Основные требования: Опыт работы c adobe Photoshop Опыт работы c adobe After Effects ...

    PowerPointIllustratorUnreal EnginePhotoshopAfter Effects
    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Презентация в powerpoint

    Нужно переделать дизайн презентации (Урок 1 Знакомство), сделать его более современным, используя все данные, текст, картинки с данной презентации. Также нужно добавить логотип в презентацию. Примеры работ, сроки и цены пишите в заявке.

    PowerPoint
    Презентации13 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Обновление и модернизация презентации PowerPoint

    Мы ищем талантливого фрилансера с навыками в PowerPoint и глазом к современному дизайну для работы над обновлением нашей существующей презентации. Презентация на немецком языке и связана с темой налогообложения недвижимости. Она включает ...

    PowerPoint
    Презентации4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Создание продажной презентации в PowerPoint

    Есть много площадей в интерьере и экстерьере помещений. Есть много помещений. Мы сделали все фотографии таких элементов Необходимо поместить это в красивую презентацию, где будет указано описание каждого элемента в интерьере, а также стоимость. Опыт создания презентаций - обязательный

    PowerPoint
    Презентации15 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Сделать презентацию в PowerPoint

    Сделать презентацию в PowerPoint для дипломной работы. Текст дипломной работы имеется. Работа срочная, закончить нужно до конца сегодняшнего дня. Оставляйте свои контакты для связи.

    PowerPoint
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Создание презентаций

    Здравствуйте, делаю презентацию на заказ, в PowerPoint. Дополнительно добавлю анимации, переходы и т.д , по желанию.

    PowerPoint
    Презентациинет заявок
    Закрыт
    год назад