9 презентаций

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт10 заявок84 просмотра

Здравствуйте!

Нужно подогнать 9 имеющихся презентаций под имеющийся Google Slides шаблон. В среднем одна презентация 30 слайдов.

https://elements.envato.com/business-report-powerpoint-template-HH3EE7X - вот такой шаблон.

PowerPointСоздание презентаций
2 месяца назад
guest_1742220956328
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
14 часов назад
месяц назад
Никита
 
24 года
месяц в сервисе
Был
18 дней назад
месяц назад
Максим
 
43 года
3 года в сервисе
Был
час назад
2 месяца назад
Вероника
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Лина
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
14 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
8 отзывов
2 месяца назад
ТОП-10
Презентации
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
116 отзывов
2 месяца назад
#1
Презентации
Виталий
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Юлия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
18 дней назад
2 месяца назад
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 дня назад
2 месяца назад