Требуется дизайнер для создания презентации для корпоративного обучения с акцентом на стильный дизайн в PowerPoint. Важно сохранить смысл и структуру материала. Срок выполнения - 2 недели. Отклики принимаются только с портфолио.
Презентация
Создание презентация для спикера .
Нужно выполнить до вторника
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