Презентация. Стильно, аккуратно, профессионально.

PowerPoint. Разработка и создание новых, адаптация существующих презентаций любого уровня сложности для компаний и ВУЗов, рекламистов и маркетологов, препадователей и… Для учебы, для работы, для конференций … Тематический (оригинальный, авторский) дизайн, фирменный стиль (подбор/создание графического материала), аннимация, звуковое сопровождение, подготовка текста (перевод).

Word, Excel. Макросы, скрипты, система документаоборота, автозаполнения, любые формы документов (договора страхования, ОСАГО, купли/продажи, комиссии и т.д. и т.п.)

Visio. Чертежи, схемы, диаграммы, блок-схемы, проектирование СКС, двухмерная визуализация любого уровня сложности.

Профессионально владею MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), MS Visio. Графические пакеты CorelDraw и Adobe Photoshop.

Готовность приступить к работе – 100%. Доступен 16-18 часов в сутки.

Результат и сроки Вас не разочаруют.

Оплата только после выполнения заказа. Постоянным клиентам скидка.

Материал готов принимать на почту. Удаленный доступ при помощи Teamviewer.