Dimonio27

Дмитрий Dimonio27

 
50 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Презентация. Стильно, аккуратно, профессионально.

PowerPoint. Разработка и создание новых, адаптация существующих презентаций любого уровня сложности для компаний и ВУЗов, рекламистов и маркетологов, препадователей и… Для учебы, для работы, для конференций … Тематический (оригинальный, авторский) дизайн, фирменный стиль (подбор/создание графического материала), аннимация, звуковое сопровождение, подготовка текста (перевод).

Word, Excel. Макросы, скрипты, система документаоборота, автозаполнения, любые формы документов (договора страхования, ОСАГО, купли/продажи, комиссии и т.д. и т.п.)

Visio. Чертежи, схемы, диаграммы, блок-схемы, проектирование СКС, двухмерная визуализация любого уровня сложности.

Профессионально владею MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), MS Visio. Графические пакеты CorelDraw и Adobe Photoshop.

Готовность приступить к работе – 100%. Доступен 16-18 часов в сутки.

Результат и сроки Вас не разочаруют.

Оплата только после выполнения заказа. Постоянным клиентам скидка.

Материал готов принимать на почту. Удаленный доступ при помощи Teamviewer.

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Презентации

Отзывы заказчиков

olja_x
Ольга 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$13
10 баллов
5 лет назад
Добавить 37 фото в PDF презентацию.
Внимательный к деталям, вежливый в общении, оперативно отвечающий на сообщения исполгитель. Обращаюсь к Дмитрию во второй раз, всем очень довольна, рекомендую.
Рекомендую! Всё оперативно и чётко. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$60
10 баллов
6 лет назад
Необходимо разработать дизайн презентации
Все отлично!
ОК! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Y-post
31 год
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$65
10 баллов
6 лет назад
Требуется создание презентации в powerpoint
PowerPoint
Дмитрий отлично справился с работой, рекомендую как специалиста по презентациям !
Рекомендую! Всё ОК.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$52
10 баллов
7 лет назад
Презентация на тему "Профессия стоматолог"
Профессиональный подход, ориентированный на достижение ожидаемого заказчиком результата. Спасибо за прекрасную современную презентацию!
Спасибо за заказ! Постановка задачи, обратная связь, оплата - ВСЁ на высоте. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Тестовые четыре слайда для презентации
Все согласно пожеланиям, с соблюдением сроков, мои рекомендации, работаем дальше.
Четко поставленная задача, молниеносная оплата. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
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Презентации
13 отзывов
$3/час
от $30от 1 дня
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