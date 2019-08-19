Требуется создание презентации в powerpoint

Требуется создать презентацию с оформлением под ключ.

Шаблон страницы - логотип компании справа, снизу ссылка на сайт ( подобное реализовано в примере, что прикрепил ). Сама страница - заголовок и содержимое.

План презентации:

1 - Стартовая страница, Логотип + Название компании

2- О компании ( текст )

3-4 Направление деятельности ( текст )

5-7 Услуги компании ( текст )

8-18 Решения компании ( каждая страница - фото продукта и характеристики, страницы однотипные )

19 Заключение - контакты компании

Всю информацию для заполнения я предоставлю.

Страниц с решениями может быть на 2-3 шт. больше, этот момент сейчас уточняется.

Презентация нужна в powerpoint.

Прикрепил пример презентации, что нравится. Там очень много графики, диаграмм - мне этого не нужно. Нужен именно аккуратный стиль.

От вас бюджет, сроки и как с вами связаться