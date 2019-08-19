Требуется создание презентации в powerpoint

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен9 заявок295 просмотров

Требуется создать презентацию с оформлением под ключ.

Шаблон страницы - логотип компании справа, снизу ссылка на сайт ( подобное реализовано в примере, что прикрепил ). Сама страница - заголовок и содержимое. 

План презентации:

1 - Стартовая страница, Логотип + Название компании

2- О компании ( текст )

3-4 Направление деятельности ( текст ) 

5-7 Услуги компании ( текст ) 

8-18 Решения компании ( каждая страница - фото продукта и характеристики, страницы однотипные )

19 Заключение - контакты компании

Всю информацию для заполнения я предоставлю.

Страниц с решениями может быть на 2-3 шт. больше, этот момент сейчас уточняется.

Презентация нужна в powerpoint.

Прикрепил пример презентации, что нравится. Там очень много графики, диаграмм - мне этого не нужно. Нужен именно аккуратный стиль. 

От вас бюджет, сроки и как с вами связаться

PowerPoint
6 лет назад
Y-post
32 года
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dimonio27
Дмитрий 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$65
2 дня
Escrow
Дмитрий отлично справился с работой, рекомендую как специалиста по презентациям !
Рекомендую! Всё ОК.

Заявки фрилансеров

Dimonio27
Дмитрий 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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