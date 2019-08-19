Нам необходима разработка презентации компании занимающейся поставками лабораторного, испытательного, измерительного и медицинского оборудования. Задача включает разработку текста, который бы "цеплял" менеджмент компаний-заказчиков и подготовка презентации в PowerPoint. Текст будет размещаться на сайте в ...
Требуется создание презентации в powerpoint
Требуется создать презентацию с оформлением под ключ.
Шаблон страницы - логотип компании справа, снизу ссылка на сайт ( подобное реализовано в примере, что прикрепил ). Сама страница - заголовок и содержимое.
План презентации:
1 - Стартовая страница, Логотип + Название компании
2- О компании ( текст )
3-4 Направление деятельности ( текст )
5-7 Услуги компании ( текст )
8-18 Решения компании ( каждая страница - фото продукта и характеристики, страницы однотипные )
19 Заключение - контакты компании
Всю информацию для заполнения я предоставлю.
Страниц с решениями может быть на 2-3 шт. больше, этот момент сейчас уточняется.
Презентация нужна в powerpoint.
Прикрепил пример презентации, что нравится. Там очень много графики, диаграмм - мне этого не нужно. Нужен именно аккуратный стиль.
От вас бюджет, сроки и как с вами связаться
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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