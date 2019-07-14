Оформить презентацию (16 слайдов)

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт7 заявок284 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо сделать общий дизайн (инфографика) 16 слайдов в презентации PowerPoint, как в предыдущей (образец прикладываю).

На данный момент презентация вычитывается и готовится последний 16 слайд. 

Сайт не даёт загрузить файл PPTX. Его получит выбранный исполнитель.

Срок - до 06:00 утра 15.07.2019.

PowerPoint
6 лет назад
Thr0TT1e
Артем 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров