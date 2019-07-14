Сделать и записать видео с поделками на камеру. Пример видео - https://www.youtube.com/watch?v=jySrwZc4sZo&t=2s Видео должно иметь хорошее освещение и хороший выбор материалов и цветов. Необходимо внимание к деталям. Вы должны быть в состоянии ...
Оформить презентацию (16 слайдов)
Здравствуйте!
Необходимо сделать общий дизайн (инфографика) 16 слайдов в презентации PowerPoint, как в предыдущей (образец прикладываю).
На данный момент презентация вычитывается и готовится последний 16 слайд.
Сайт не даёт загрузить файл PPTX. Его получит выбранный исполнитель.
Срок - до 06:00 утра 15.07.2019.
Заявки фрилансеров
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