Текст + картинки + шаблоны (которые мне нравятся) есть в наличии. Презентацию преобразовать в динамичное видео.
Создать слайд презентацию
Техническое задание на создание презентации
Создать слайд презентацию
Стиль деловой
Цвета умеренно яркие
Шрифт средне-крупный хорошо читабельный
Презентация состоит из 6 слайдов (текстовое содержание слайдов будет предоставлено в формате PowerPoint)
Формат слайдов A4 (Либо альбом либо портрет, тут неважно)
Формат презентации (MS Word, Powerpoint, либо другой редактируемый формат по согласованию)
Структура презентации:
1. Текст на заднем фоне рисунок(выбираем из предложенных или предлагаем сами)
2. Текст + рисунок. Расположение рисунка либо на заднем фоне, либо рядом. Рисунок выбираем из предложенных или предлагаем сами
3. Рисуем схему работы системы с картинками. Тут все должно быть наглядно и понятно для неспециалистов в области
IT.
4. Текст + рисунок. Расположение рисунка либо на заднем фоне либо, либо рядом. Рисунок выбираем из предложенных или предлагаем сами
5. Коллаж картинок на эти темы в одном слайде (либо схема)
6. Текст + Наш лого + картинка + контакты.
Умеренный креатив, приветствуется.
Срок выполнения 3 дня . После 50 % предоплаты через 2 дня предоставление предварительного результата, наша редакция, и через 1 день конечный результат доплата 50 %.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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