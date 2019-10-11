Создать слайд презентацию

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Завершен6 заявок260 просмотров

Техническое задание на создание презентации

 

Создать слайд презентацию

Стиль деловой

Цвета умеренно яркие

Шрифт средне-крупный хорошо читабельный

Презентация состоит из 6 слайдов  (текстовое содержание слайдов будет предоставлено в формате PowerPoint)

Формат слайдов A4 (Либо альбом либо портрет, тут неважно)

Формат презентации (MS Word, Powerpoint, либо другой редактируемый формат по согласованию)

 

Структура презентации:

1.      Текст на заднем фоне рисунок(выбираем из предложенных или предлагаем сами)

2.      Текст + рисунок. Расположение рисунка либо на заднем фоне, либо рядом. Рисунок выбираем из предложенных или предлагаем сами

3.      Рисуем схему работы системы с картинками. Тут все должно быть наглядно и понятно для неспециалистов в области

IT.

4.      Текст + рисунок. Расположение рисунка либо на заднем фоне либо, либо рядом. Рисунок выбираем из предложенных или предлагаем сами

5.      Коллаж картинок на эти темы в одном слайде (либо схема)

6.      Текст + Наш лого + картинка  + контакты.

Умеренный креатив, приветствуется.

Срок выполнения 3 дня . После 50 % предоплаты  через 2 дня предоставление предварительного результата, наша редакция, и через 1 день конечный результат доплата 50 %.

PowerPoint
6 лет назад
chserg
Сергей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
1 день
Быстро, качественно, всегда на связи
Замечательный заказчик и человек. Всё прошло очень в душевной обстановке.

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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