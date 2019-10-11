Техническое задание на создание презентации

Создать слайд презентацию

Стиль деловой

Цвета умеренно яркие

Шрифт средне-крупный хорошо читабельный

Презентация состоит из 6 слайдов (текстовое содержание слайдов будет предоставлено в формате PowerPoint)

Формат слайдов A4 (Либо альбом либо портрет, тут неважно)

Формат презентации (MS Word, Powerpoint, либо другой редактируемый формат по согласованию)

Структура презентации:

1. Текст на заднем фоне рисунок(выбираем из предложенных или предлагаем сами)

2. Текст + рисунок. Расположение рисунка либо на заднем фоне, либо рядом. Рисунок выбираем из предложенных или предлагаем сами

3. Рисуем схему работы системы с картинками. Тут все должно быть наглядно и понятно для неспециалистов в области

IT.

4. Текст + рисунок. Расположение рисунка либо на заднем фоне либо, либо рядом. Рисунок выбираем из предложенных или предлагаем сами

5. Коллаж картинок на эти темы в одном слайде (либо схема)

6. Текст + Наш лого + картинка + контакты.

Умеренный креатив, приветствуется.

Срок выполнения 3 дня . После 50 % предоплаты через 2 дня предоставление предварительного результата, наша редакция, и через 1 день конечный результат доплата 50 %.