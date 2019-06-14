Сделать презентацию на разрботку игры

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Закрыт12 заявок272 просмотра

Есть черновик презентации, скриншоты, какието наброски текста и примерный план что куда нужно поставить; Презентация страниц на 20. Ищу человека с опытом

6 лет назад
simmmis
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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