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- ИнфографикаИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 дней назад
Имеется софт, ориентированный на узкую аудиторию (форекс-брокеры). Софт на рынке не новый, конкурентов много. Необходимо создать оригинальный лендинг, поясняющий клиенту фичи и возможности этого софта. Дизайн хочется видеть уникальным и отличным от стандартных ...Дизайн сайтаИнфографикаДизайн сайтов18 заявокОткрыт15 дней назад
- $5
Нам нужно отобразить "отличие от конкурентов" на одном слайде по женскому белью Тз по тексту есть, пишите в лсИнфографикаДизайн продукции7 заявокОткрыт16 дней назад
Необходимо по указанным фотографиям найти такие же и обработать их (наложить инфографику), 10 фото должно получится по одной приведённой фотографии. В качестве примера прикрепляю ссылку https://disk.yandex.ru/a/iNV66y8bETaCtw (здесь одного типа все 10 фото). ...ИнфографикаОбработка фотографий5 заявокОткрыт24 дня назад
Необходимо по указанным фотографиям найти такие же и обработать их (наложить инфографику), 10 фото должно получится по одной приведённой фотографии. В качестве примера прикрепляю ссылку https://disk.yandex.ru/a/iNV66y8bETaCtw (здесь одного типа все 10 фото). ...ИнфографикаОбработка фотографий3 заявкиЗакрыт23 дня назад
Требуется сделатт инфографику для товара вайлдберизИнфографикаИллюстрации и Рисунки12 заявокОткрытмесяц назад
- $75
Для мотошколы, которая находится на Бали, необходимо создать анимированную инфографику для улучшения восприятия информации о наших программах и стоимости среди клиентов. Инфографика должна быть понятной для наших клиентов, включая новых и существующих. Должна с первого просмотра ...БрендбукИнфографикаИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт10 часов назад
Инфографика для маркетплейсаИнфографикаИллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт21 день назад
Мы – платформа для решения юридических вопросов. Сейчас делаем промоушн в соц.сетях. Задача – дизайн анимированной инфографики, которая будет подчеркивать главные тезисы из монолога или диалога актеров. Видео 30-45 секунд Референсы: ...ИнфографикаАнимация2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Нужен дизайнер фото товаров для маркетплейсов. Обработка фото.ИнфографикаОбработка фотографий22 заявкиЗакрытмесяц назад
https://docs.google.com/document/d/1UFGCVOP-nqidp7BT7LrE-tHO19O9G5Hqtc4MRE8lw7Y/edit?usp=sharing - тзИнфографикаИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно сделать фон для главной заставки карточки товара. А также 1-2 фона к этой же карточке в одном стиле. Далее наложить фото товара на фон и вставить инфографику с надписями. Вырезанные заготовки уже есть. ...Карточки товаровИнфографикаОбработка фотографий5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно сделать инфографику про iPhone 15 pro max в adobe illustrator. По картинке нужно немного переделать(сделать более простой визуал). Бюджет до 1000 р.IllustratorИнфографикаИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Инфографика для маркетплейсов нужна графика для сайтаИнфографикаИллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт2 месяца назад
Под 1 стиль, сделать картинки. карточек товара штук 110 По 1 главной картинкеИнфографикаДизайн продукции1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
У нас есть набор картинок для информационных статей которые мы перевели с русского на испанский язык яндекс переводчиком. Требуется убрать дефекты перевода либо заменить текст по шаблону (предоставляется). Образцы перевода смотрите ...ИнфографикаОбработка фотографий11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Инфографика для карточек товаров на маркетплейсеИнфографикаИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $30
Для личного влога сделать монтаж. Говорящая голова с перебивками по сути ролика. Добавить инфографику к смыслу. Звуковая дорожка от микрофона идет отдельно, нужно наложить сверху. Также подчистить речь, убрать паузы. Ролик до 10 минут.ИнфографикаВидеомонтаж1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Нужно сделать 4 карточки (добавить инфографику для готовых фото), для 4х однотипных товаров Товар https://www.wildberries.ru/catalog/177439860/detail.aspx?targetUrl=GP нужно будет добавить лого и инфографику: размер, иконки СВЧ и посудомойкиКарточки товаровИнфографикаИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $16
1. Что нужно? - Кое где возможно поправить стабилизацию, сделать цветокоррекцию, кое где текст, расположить видео так что бы было интересно смотреть-например после текста идут перебивки или тайм лапсы, кое где возможно приколы вставить, повставлять ...ИнфографикаВидеомонтаж19 заявокЗакрыт2 месяца назад