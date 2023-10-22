Инфографика

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки206 просмотров
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Нужно сделать инфографику про iPhone 15 pro max в adobe illustrator. По картинке нужно немного переделать(сделать более простой визуал). Бюджет до 1000 р.

2 месяца назад
guest_1697985447506
Казахстан
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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