Доброго дня. Завдання: Існує 10 плоских ілюстрацій, які були згенеровані ШІ. Потрібно перемалювати іх у векторі, щоб все гарненько було в слоях. Зрозуміло, що ШІ згенерував лишні елементи, або щось не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать инфографику про iPhone 15 pro max в adobe illustrator. По картинке нужно немного переделать(сделать более простой визуал). Бюджет до 1000 р.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо нарисовать карту игрового мира на основе моего концепта. Ничего сложного нет, детали в личной беседе.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Необходимо отрисовать картинку на фоне размером 2*3 м. В цветах черный, белый, серебристый. Можно поиграть с серебристым и каким-нибудь другим цветомИллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрытмесяц назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Инфографика для маркетплейсов нужна графика для сайтаИллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрытмесяц назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Конструктор для инстаграм постов и сториз для сайт в раздел о насИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрытмесяц назад
Добрый день! Нужно создать реалистичный фото людей с конкретной книгой в руках, желательно через миджорни. Чтобы был эффект реалистичности и прочее.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрытмесяц назад
Дизайн с текстом, текст для картинок есть, мне нужно просто разработать концепцию чтобы органично смотрелось и продавала серия в карусели Типо такого надо будет сделать в едином стиле для поста в инстеИллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрытмесяц назад
Придумать и нарисовать гифки: Пример - https://animego.org/anime/moi-devushki-2-2404 (нужна регистрация, чтобы посмотреть) 140 штук. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1_M1BBT2HLSBJV5fJwUxfNNcpWdyFhx92EGF0r3h9r-Q/editИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
Картинка нужна для телеграмм канала, то есть картинка с отзывом будет использоваться для телеграмм канал. Необходимо чтобы была возможность самому вписывать текст(нужно сделать чтобы форма сообщения изменялась по высоте/ширине, шрифт как в телеграмме) и дату ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $5
Необходимо создать обложку на книгу 270 страницИллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрытмесяц назад