Гиф смайлики для ЛордФильма

Иллюстрации и РисункиЗакрытнет заявок74 просмотра
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Придумать и нарисовать гифки:

Пример - https://animego.org/anime/moi-devushki-2-2404 (нужна регистрация, чтобы посмотреть)

140 штук.

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1_M1BBT2HLSBJV5fJwUxfNNcpWdyFhx92EGF0r3h9r-Q/edit

2 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад