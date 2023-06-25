Нарисовать спрайты для Tower Defense игры

Потрібно створити для початку іконки для match 3 гри, 1. Базові 6 предметів різні кольори. 2. Предмети - знищити горизонтальний або вертикальний ряд. .... Докладніше в приват Якщо ...
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нужны 19 спрайтов боевых башен для игры для мобильного телефона. стиль на ваше усмотрение. можно pixel art с очень большими пикселями так что одна пушка примерно 25x25. задний фон прозрачный. png с прозрачным задним фоном. низкая детализация. если выберите другой стиль чем pixel art то изображение в разрешении 500x500. все спрайты кроме 19 - вид строго сверху (без наклона камеры). на экране телефона один спрайт будет иметь длинну 125 пикслелей но png нужен более высокого разрешения
1. basic
ordinary standard average tower
2. machine gun
more powerful than basic but loose the power after each shot. bad for long battles
3. drill
powerfully drills close enemies
4. protection
many HP. attracts shots out of close friendly towers
5. rocket launcher
big range. rare and strong shots
6. waver
generates constant round field of constant small damage. is good vs atomizer
7. gold generator
8. regenerator
real time repair of closest 8 squares
9. atomizer
sprays particles with high frequecy. is bad against the waver. is good to drop shields
10. spreader
weak but instead of attack spreads to one of the close squares. if there is free
11. bomber
drops 9 squares damage bombs. a bomb can be shot down
12. assistant
is connected to a defined tower. quickly repairs and gives a shield. good for sensei
13. annihilator
damage wave to all enemy towers. doesn't effects shielded. ignores defenders
-- башни которые не стреляют а быстро подлетают к цели и бьют собой а потом отлетают как миньоны в HearthStone ---
14. rusher
ordinary atacker. is bad vs drill
15. sensei
gets hp and power after each hit
16. corsair
has shield in the beginning. gets shield when another corsair dies
17. defender
reduces each damage of near squares by a fixed hp
--
18. platform
пустая клетка (или задний фон для стоящей на ней башни). похожа на кусок плота из дерева или космического корабля
19. icon
квадратная иконка игры - логотип - наверно башня вид сбоку
укажите вашу цену за все спрайты. максимальная цена за все 19 спрайтов - 40 евро. цена имеет значение. укажите Telegram если есть
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