Нарисовать спрайты для Tower Defense игры

нужны 19 спрайтов боевых башен для игры для мобильного телефона. стиль на ваше усмотрение. можно pixel art с очень большими пикселями так что одна пушка примерно 25x25. задний фон прозрачный. png с прозрачным задним фоном. низкая детализация. если выберите другой стиль чем pixel art то изображение в разрешении 500x500. все спрайты кроме 19 - вид строго сверху (без наклона камеры). на экране телефона один спрайт будет иметь длинну 125 пикслелей но png нужен более высокого разрешения

1. basic

ordinary standard average tower

2. machine gun

more powerful than basic but loose the power after each shot. bad for long battles

3. drill

powerfully drills close enemies

4. protection

many HP. attracts shots out of close friendly towers

5. rocket launcher

big range. rare and strong shots

6. waver

generates constant round field of constant small damage. is good vs atomizer

7. gold generator

8. regenerator

real time repair of closest 8 squares

9. atomizer

sprays particles with high frequecy. is bad against the waver. is good to drop shields

10. spreader

weak but instead of attack spreads to one of the close squares. if there is free

11. bomber

drops 9 squares damage bombs. a bomb can be shot down

12. assistant

is connected to a defined tower. quickly repairs and gives a shield. good for sensei

13. annihilator

damage wave to all enemy towers. doesn't effects shielded. ignores defenders

-- башни которые не стреляют а быстро подлетают к цели и бьют собой а потом отлетают как миньоны в HearthStone ---

14. rusher

ordinary atacker. is bad vs drill

15. sensei

gets hp and power after each hit

16. corsair

has shield in the beginning. gets shield when another corsair dies

17. defender

reduces each damage of near squares by a fixed hp

--

18. platform

пустая клетка (или задний фон для стоящей на ней башни). похожа на кусок плота из дерева или космического корабля

19. icon

квадратная иконка игры - логотип - наверно башня вид сбоку

укажите вашу цену за все спрайты. максимальная цена за все 19 спрайтов - 40 евро. цена имеет значение. укажите Telegram если есть