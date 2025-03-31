В команду требуется дизайнер для работы над сборником рецептов. Идеальный кандидат должен иметь опыт в food-дизайне и уметь создавать привлекательные визуальные материалы для рецептов. Ожидается создание стильной и функциональной верстки, соответствующей тематике кулинарии.
Файл з зображенням порівняння форматів книжок
Потрібно зробити файл, де будуть два розміри книжок один біля одного
І підпис їх формату. Пропорції щоб були актуальні для цих форматів.
Потрібно щоб була можливість змінювати текстові надписи та інші правки робити. Файл в CDR чи AI наприклад. Права книжка фіксована буде, змінюватись буде лівий формат.
Розмірів багато, самі будемо змінювати і експортувати ті що потрібно, задача саме шаблон підготувати.
Приклад в файлі.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется дизайнер для разработки листовки формата А6. Необходимо повторить элементы из предоставленного примера. Ожидается качественная верстка полиграфии.Верстка полиграфии7 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработка подарочного сертификата для вокала с акцентом на качественную верстку полиграфии. Работы должны быть выполнены в ближайшие дни. Портфолио и ценовые предложения ожидаются в личных сообщениях.Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка афиши для мероприятия с учетом всех деталей верстки полиграфии. Примеры выполненных работ помогут оценить стиль и качество. Ожидается креативный подход и соблюдение сроков.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки каталога продукции для нескольких брендов. Необходим опыт в верстке полиграфии и дизайне меню для ресторанов. Примеры работ обязательны для оценки. Творческий подход и внимание к деталям приветствуются.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для создания 30 макетов детских развлекательных центров в месяц. Необходимы креативные идеи, соблюдение дедлайнов и опыт в Figma. Обязательно наличие кейсов и указание стоимости работы.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется выполнить верстку календаря авто по прикрепленному макету. Для десктопа необходимо реализовать функционал выделения диапазона через перетаскивание, а для мобильных устройств - выбор дат с помощью свайпа. Допускается использование сторонних библиотек. Указаны ссылки на примеры, которые не удалось адаптировать.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрытмесяц назад
Ищется графический дизайнер для создания каталога и брошюры уходовой косметики. Требуется разработать привлекательный и функциональный дизайн, подчеркивающий особенности продукции. Опыт в создании подобных материалов и готовность к взаимодействию обязательны.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется провести подготовку книги к печати, включая итоговую редактуру, корректуру и верстку текстового материала по книжным стандартам. Объем — 75 страниц формата А4, шрифт Calibri 12. Исполнитель должен иметь редакторский опыт и опыт работы с издательствами, а также портфолио выполненных книг. Обложка будет предоставлена, возможны доработки.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется выполнить верстку полиграфии по тематике футбола. Необходимо разместить готовый текст в 7-8 блоках, каждый из которых будет содержать картинки и текстовые элементы, оформленные в виде мини-сайта. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.Верстка полиграфии6 заявокЗакрытмесяц назад