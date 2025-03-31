Файл з зображенням порівняння форматів книжок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки35 просмотров

Потрібно зробити файл, де будуть два розміри книжок один біля одного

І підпис їх формату. Пропорції щоб були актуальні для цих форматів.

Потрібно щоб була можливість змінювати текстові надписи та інші правки робити. Файл в CDR чи AI наприклад. Права книжка фіксована буде, змінюватись буде лівий формат.

Розмірів багато, самі будемо змінювати і експортувати ті що потрібно, задача саме шаблон підготувати.

Приклад в файлі.

Adobe IllustratorCorelDRAWДизайн листовокСоздание иллюстраций
месяц назад
bbook
45 лет
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

Lera_Korbut
22 года
3 года в сервисе
Была
13 часов назад
месяц назад
$15
2 дня
Дякую за реалізацію, приємне спілкування.
Приємна співпраця, гарно пояснив задачу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Александр
 
18 лет
месяц в сервисе
Был
25 дней назад
месяц назад
Lera_Korbut
22 года
3 года в сервисе
Была
13 часов назад
месяц назад

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