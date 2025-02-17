Требуется дизайнер для верстки журнала формата А4. Объем работы - 44 полосы, включая обложку. Необходимо создать привлекательный и профессиональный дизайн для печатной версии.
Футбол
Готовый текст разместить небольшими блоками, типа мини сайта с картинками в блоке каждом, по тематике футбола.
Всего 7-8 блоков
Заявки фрилансеров
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