Футбол

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок45 просмотров

Готовый текст разместить небольшими блоками, типа мини сайта с картинками в блоке каждом, по тематике футбола.

Всего 7-8 блоков

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2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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Верстка полиграфии
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#1
Верстка полиграфии

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