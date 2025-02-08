Создать шаблон для печати наклейки

  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок20 просмотров

Нужно создать и подготовить для типографии файлы для печати

Дизайн этикеток
3 месяца назад
Mesjkin
39 лет
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
44 минуты назад
3 месяца назад
$40
2 дня
Спасибо, рекомендую
Четко поставленные задачи, оплата сразу после утверждения макета, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
380 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
день назад
447 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 минут назад
201 отзыв
3 месяца назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
44 минуты назад
3 месяца назад
#1
Верстка полиграфии
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад