Требуется разработка обложки для YouTube канала с центральным логотипом в стиле эмблемы футбольного клуба. Элементы: футболист, празднующий гол, денежные атрибуты и графики на красно-черном фоне. Уточните цену и сроки выполнения.
Ілюстрація до флаєру
Потрібні малюнки для клінінгової компанії для флайєрів та візитівок, можливо потім ілюстративне наповнення сайту, не більше 10 малюнків. Потрібне щось середне між діснеєвськими героями та зразком, доданим у вкладенні. оплата вказана у євро за 1 малюнок. бажано у форматі для друкарні також зробити ще один екземпляр
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