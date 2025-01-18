Потрібні малюнки для клінінгової компанії для флайєрів та візитівок, можливо потім ілюстративне наповнення сайту, не більше 10 малюнків. Потрібне щось середне між діснеєвськими героями та зразком, доданим у вкладенні. оплата вказана у євро за 1 малюнок. бажано у форматі для друкарні також зробити ще один екземпляр