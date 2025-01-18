Ілюстрація до флаєру

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок288 просмотров

Потрібні малюнки для клінінгової компанії для флайєрів та візитівок, можливо потім ілюстративне наповнення сайту, не більше 10 малюнків. Потрібне щось середне між діснеєвськими героями та зразком, доданим у вкладенні. оплата вказана у євро за 1 малюнок. бажано у форматі для друкарні також зробити ще один екземпляр

Дизайн визитокДизайн листовокСоздание иллюстраций
3 месяца назад
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