Створю дизайн для душі.
Вітаю!
Мене звати Ірина, і я дизайнер інтер'єру та графічний дизайнер з багаторічним досвідом. Моя мета - створювати унікальні та естетично привабливі простори, які відображають вашу особистість і відповідають вашим потребам. Крім того, я працюю над створенням візуальних концепцій та графічних рішень, які надають вашому бренду індивідуальність і запам'ятовуються.
З моїм творчим та професійним підходом та увагою до деталей я допоможу вам втілити ваші ідеї в життя, незалежно від складності проєкту.
Дозвольте мені допомогти вам зробити ваше середовище більш привабливим і функціональним, а ваш бренд визначним і успішним.
Портфолио
- Дизайн коридору2 просмотра
- Створення ескізного - об'ємного рішення квартири.нет просмотров
- Дизайн інтер'єру будинку1 просмотр
- Заміський будинок1 просмотр
- Дизайн інтер'єру будинку1 просмотр
- Заміський будинокнет просмотров
- Об'ємне планування будинку1 просмотр
- Створення банерів та зовнішньої реклами.нет просмотров
- Стела - навігаторнет просмотров
- Дизайн вітальні - кухня2 просмотра
- Дизайн квартири.нет просмотров
- Логотип для фірми1 просмотр
Интерьеры и Экстерьеры
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$50/час
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#649
3D-графика
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$50/час
от $100от 1 дня
#841
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$50/час
от $100от 1 дня
#1571