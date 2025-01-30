IraSytailo

Ірина Ситайло IraSytailo

 
42 года
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Створю дизайн для душі.

Вітаю!

Мене звати Ірина, і я дизайнер інтер'єру та графічний дизайнер з багаторічним досвідом. Моя мета - створювати унікальні та естетично привабливі простори, які відображають вашу особистість і відповідають вашим потребам. Крім того, я працюю над створенням візуальних концепцій та графічних рішень, які надають вашому бренду індивідуальність і запам'ятовуються.

З моїм творчим та професійним підходом та увагою до деталей я допоможу вам втілити ваші ідеї в життя, незалежно від складності проєкту.
Дозвольте мені допомогти вам зробити ваше середовище більш привабливим і функціональним, а ваш бренд визначним і успішним.

Портфолио

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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$50/час
от $100от 2 дней
#649
3D-графика
нет отзывов
$50/час
от $100от 1 дня
#841
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$50/час
от $100от 1 дня
#1571