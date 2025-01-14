Создание инфографики для всех страниц сайта https://sluzhba-servsa.ru/: Для каждой услуги всего их 30 штук создать отдельную инфографику, описывающую процесс и преимущества. Используйте единую цветовую палитру и шрифты для всех инфографик, чтобы сохранить стиль сайта. Обеспечьте удобочитаемость и простоту восприятия информации. Инфографика должна быть адаптивной для мобильных устройств.