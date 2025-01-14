Создание инфографики

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки67 просмотров

Создание инфографики для всех страниц сайта https://sluzhba-servsa.ru/: Для каждой услуги всего их 30 штук создать отдельную инфографику, описывающую процесс и преимущества. Используйте единую цветовую палитру и шрифты для всех инфографик, чтобы сохранить стиль сайта. Обеспечьте удобочитаемость и простоту восприятия информации. Инфографика должна быть адаптивной для мобильных устройств.

Создание инфографики
4 месяца назад
guest_1736861186047
4 месяца в сервисе
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Заявки фрилансеров

Надежда
 
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