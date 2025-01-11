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Закрыт19 заявок323 просмотра

Добрый день, есть изображение, необходимо аккуратно убрать фон, чтобы осталась только женщина и кресло

Обработка изображений
4 месяца назад
Dmi3shin
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