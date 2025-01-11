Требуется дизайнер для создания визуального контента для сайта, Instagram и таплинка. Ищем специалиста с креативными идеями и опытом работы с современными трендами дизайна. Ожидается оригинальный подход и внимание к деталям.
Вырезать фон у картинки
Добрый день, есть изображение, необходимо аккуратно убрать фон, чтобы осталась только женщина и кресло
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