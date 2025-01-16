Нарисовать лендинг в Figma

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок402 просмотра

Нужен дизайн одной страницы сайта, примерно 3 экрана. Я пришлю сайт в стиле которого нужно сделать посадочную страницу. Подробности обсудим с исполнителем.

FigmaДизайн лендингов
4 месяца назад
guest_1736434140471
4 месяца в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

vladimirozornin
Владимир 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$80
2 дня
Escrow
Отличная работа, все по ТЗ.
Очень приятно было работать с Яном, все было четко рассказано, по мере работы Ян постоянно давал обратную связь, оплату провел вовремя и в полном объеме!

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