Нарисовать лендинг в Figma

Ищутся услуги веб-дизайнера для создания сайта и графического дизайнера для разработки логотипа и карточек инфографики. Сроки выполнения не установлены, оплата обсуждается. Работы будут оцениваться на основе портфолио. Необходимы примеры работ и расценки на услуги.