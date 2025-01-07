У нас есть тема ReBoot от https://wpshop.ru/



Нужно на этой теме сделать дизайн максимально похож на такой как вот этот https://lordfilm-vse-chasti.ru/ (десктоп и мобильная)



Упаковать это в дочернюю тему, чтобы я смог это использовать на разных сайтах.