Требуется оформление страницы 'Мешкоопрокидыватель' в стиле страницы 'Сепаратор'. Включите в стоимость ворд документ, который находится на странице с сепаратором. Уточните стоимость работы, сроки выполнения и необходимые материалы для дизайна.
Настроить тему Reboot и сделать её максимально похожую на lordfilm
У нас есть тема ReBoot от https://wpshop.ru/
Нужно на этой теме сделать дизайн максимально похож на такой как вот этот https://lordfilm-vse-chasti.ru/ (десктоп и мобильная)
Упаковать это в дочернюю тему, чтобы я смог это использовать на разных сайтах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для работы над сайтом и материалами по авторским турам. Задачи включают оформление гайдов, чек-листов, сертификатов, корректировки на Тильде и верстку новых страниц. Необходимы высокие навыки работы с Тильдой, графический дизайн, аккуратность и творческое мышление. Условия: удаленная работа, свободный график, сдельная оплата.Закрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки инфографики для веб-сайта. Необходим опыт в веб-дизайне и навыки создания привлекательных визуализаций. Задача включает создание уникального и информативного дизайна для улучшения восприятия информации на сайте.Закрыт4 месяца назад
Ищется веб-дизайнер для создания дизайна сайтов, презентаций и креативов. Предпочтение отдается дизайнерам с опытом работы от 1 года. В отклике необходимо указать примеры работ, стоимость услуг и доступное время для проектов.Закрыт4 месяца назад
- $100
Требуется выполнить редизайн сайта: заменить старый интерфейс на новый с использованием готовой дизайн-системы. Необходим опыт работы с дизайн-системами или UI KIT. Возможны предложения по улучшению. Предоставим всю необходимую информацию для успешного выполнения задания.Закрыт3 месяца назад
- $50
Требуется разработать дизайн макета лендинга для сайта скроллера, на котором будут представлены партнёрские банки. Важно создать аккуратный и привлекательный дизайн, который будет радовать пользователей. Прилагается скриншот предыдущей версии для ориентира.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется веб-дизайнер для разработки проекта по таплин. Все необходимые материалы, включая фото и тексты, подготовлены. Обсуждение бюджета будет в личных сообщениях.Закрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для оформления 6 страниц мастер-класса в сфере бьюти. Необходимо создать стильный и привлекательный дизайн, который будет соответствовать тематике. Ожидается креативный подход и внимание к деталям, чтобы привлечь целевую аудиторию.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка макета страницы сайта в виде замка из больших камней для ПК и мобильных устройств. На камнях разместить иллюстрации 26 глав шахматной книги. Замок должен иметь три асимметричные башни для меню, навигации и подписки. Макет в двух тонах с возможностью выбора цветовой гаммы. Рассматривайте возможность добавления анимации.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $1500
Требуется разработка дизайна главной страницы сайта с предложением 2-3 вариантов на выбор. Включены 2 правки. Ожидается качественный и оригинальный подход. Хороший отзыв гарантируется.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт3 месяца назад