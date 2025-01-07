Настроить тему Reboot и сделать её максимально похожую на lordfilm

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка5 просмотров

У нас есть тема ReBoot от https://wpshop.ru/

Нужно на этой теме сделать дизайн максимально похож на такой как вот этот https://lordfilm-vse-chasti.ru/ (десктоп и мобильная)

Упаковать это в дочернюю тему, чтобы я смог это использовать на разных сайтах.

WordPressДизайн сайтов
4 месяца назад
guest_1736219008346
4 месяца в сервисе
Был
час назад

Заявки фрилансеров

Любовь
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
4 месяца назад

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