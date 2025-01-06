Ищу веб-дизайнеров к себе в команду. Нужно будет дизайнить сайты, презентации и креативы. Присылайте в отклике сразу свои работы, стоимость и сколько готовы уделять времени на проекты. В приоритете дизайнеры с опытом от 1 года.