Дизайнер-верстальщик на тильде для сайта под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок7 просмотров

Ищу дизайнера (дизайнер-верстальщик) на тильде для создания сайта под ключ для инвестиционной компании. Нужен высокий уровень дизайна, новичков со слабым портфолио просьба не беспокоить.

TildaСоздание сайтов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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