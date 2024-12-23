Требуется изменить и доработать дизайн одностраничного сайта, выполненного не профессионально. Работа должна быть выполнена непосредственно на платформе Тильда. Логотип и основной цвет уже определены. Более подробные требования будут уточнены в личном сообщении.
Редизайн сайта gcs-reefer.com
Общие требования
Адаптивный дизайн:
Поддержка версий для настольных компьютеров (PC), планшетов (iPad) и мобильных устройств.
Унифицированный стиль и удобный пользовательский интерфейс для всех типов устройств.
Дизайн-концепция:
Современный, лаконичный стиль.
Фокус на удобство навигации и визуальную привлекательность.
Использование корпоративных цветов и элементов фирменного стиля.
Высокая скорость загрузки страниц (оптимизация дизайна для минимизации тяжелых элементов).
Форматы страниц:
Формы захвата лидов (обратная связь, запрос звонка, запрос цены) должны быть доступны на всех страницах.
Страницы которые требуется отрисовать в рамках разработки дизайна PC/mobile/ipad
- Главная
--Каталог : Контейнеры ДГ
---Страница категории
----Страница товара(по классу товара: Контейнеры, запчасти, доп оборудование)
--Услуги
----Страница Услуги(возможна индивидуальная проработка отдельных самых важных услуг)
--Контакты
Формы со всех страниц(обратная связь. запрос звонка, запрос цены, другие лидогенераторы из crm)
страницы доверия: о нас, партнеры, работы(2), сертификаты (2 страницы)
Сроки и материалы
Срок предоставления прототипов: 2 недели.
Материалы:
Логотип компании.
Фото и тексты для страниц.
Примеры готовых работ и сертификатов.
Цветовая палитра и шрифты, где имеются предпочтения.
Дополнительные требования
Обратная связь по этапам разработки прототипа.
Итоговый дизайн в Figma с возможностью внесения правок.
Дизайн который у нас есть помимо используемого, можно взять за основу но он не нравится заказчику: https://www.figma.com/design/g6ORLCYrMlrIKFz1914Gol/GCS-Fin?node-id=0-1&p=f
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