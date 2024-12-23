Редизайн сайта gcs-reefer.com

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок153 просмотра

Общие требования

  1. Адаптивный дизайн:

    • Поддержка версий для настольных компьютеров (PC), планшетов (iPad) и мобильных устройств.

    • Унифицированный стиль и удобный пользовательский интерфейс для всех типов устройств.

  2. Дизайн-концепция:

    • Современный, лаконичный стиль.

    • Фокус на удобство навигации и визуальную привлекательность.

    • Использование корпоративных цветов и элементов фирменного стиля.

    • Высокая скорость загрузки страниц (оптимизация дизайна для минимизации тяжелых элементов).

  3. Форматы страниц:

    • Формы захвата лидов (обратная связь, запрос звонка, запрос цены) должны быть доступны на всех страницах.

Страницы которые требуется отрисовать в рамках разработки дизайна PC/mobile/ipad

- Главная

--Каталог : Контейнеры ДГ

---Страница категории

----Страница товара(по классу товара: Контейнеры, запчасти, доп оборудование)

--Услуги

----Страница Услуги(возможна индивидуальная проработка отдельных самых важных услуг)

--Контакты

Формы со всех страниц(обратная связь. запрос звонка, запрос цены, другие лидогенераторы из crm)

страницы доверия: о нас, партнеры, работы(2), сертификаты (2 страницы)

Сроки и материалы

  • Срок предоставления прототипов: 2 недели.

  • Материалы:

    • Логотип компании.

    • Фото и тексты для страниц.

    • Примеры готовых работ и сертификатов.

    • Цветовая палитра и шрифты, где имеются предпочтения.

Дополнительные требования

  • Обратная связь по этапам разработки прототипа.

  • Итоговый дизайн в Figma с возможностью внесения правок.

  • Дизайн который у нас есть помимо используемого, можно взять за основу но он не нравится заказчику: https://www.figma.com/design/g6ORLCYrMlrIKFz1914Gol/GCS-Fin?node-id=0-1&p=f

FigmaАдаптивный дизайнДизайн сайтов
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