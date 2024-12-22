Требуется разработать дизайн сайта для компании, занимающейся поставкой упаковочного оборудования. Дизайн должен включать белый фон и синие элементы, с акцентом на шапку сайта и горизонтальное меню. Важно создать несколько вариантов шапки и уметь делать коллажи из изображений.