Дизайнер для оформления гайда

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Ищу дизайнера для создания оформления гайда. Необходимо разработать визуальный стиль и элементы дизайна, которые будут использоваться в гиде. Ожидаю креативный подход и высокое качество работы.

4 месяца назад
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