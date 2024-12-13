Онлайн-школа по отношениям ищет веб-дизайнера для долгосрочного сотрудничества. Задачи: создание макетов в Figma, внесение изменений на Tilda, оформление презентаций и создание баннеров. Требуется опыт работы с Figma и Tilda, креативность и умение работать в команде.
Создание сайта на Webflow: Копирование дизайна и функционала
Объем работы:
Мы хотим создать собственный сайт, который будет по структуре дизайна схож с сайтом конкурента. Поэтому задача ставится в виде копирования текущего дизайна и структуры страниц, с сохранением всех визуальных и функциональных элементов. Содержание по текстам, изображениям и логотип будет нашим.
Необходимо создать сайт на Webflow, основываясь на дизайне следующих страниц:
Главная страница: https://www.colossyan.com/
Раздел Solutions / пример страницы: https://www.colossyan.com/use-cases/employee-onboarding
Раздел Features / пример страницы: https://www.colossyan.com/ai-avatars
Pricing: https://www.colossyan.com/pricing
Раздел Blog: https://www.colossyan.com/blog
Раздел Blog / пример страницы: https://www.colossyan.com/posts/best-elai-io-alternatives
Задачи:
Сохранить все элементы дизайна:
Шрифты, цвета, иконки, кнопки, изображения.
Анимации и интерактивные элементы.
Структуру блоков и страниц.
Адаптивность:
Обеспечить корректное отображение на всех устройствах (десктоп, планшет, мобильный).
Перенос контента:
Перенести структуру страниц и блоков.
Наш контент и логотипы будут предоставлены отдельно.
Настроить внутренние ссылки между страницами.
Функционал:
Формы, кнопки, выпадающие меню.
Настроить кнопки социальных сетей и взаимодействие с формами (при необходимости).
Для отклика, пожалуйста, предоставьте:
Примеры работ: 2-3 примера сайтов на Webflow, похожих по сложности и задаче.
Сроки и стоимость: Укажите сроки выполнения и стоимость создания всех страниц с адаптацией под десктоп и мобильные устройства.
Заявки фрилансеров
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