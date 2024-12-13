Создание сайта на Webflow: Копирование дизайна и функционала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка31 просмотр

Объем работы:

Мы хотим создать собственный сайт, который будет по структуре дизайна схож с сайтом конкурента. Поэтому задача ставится в виде копирования текущего дизайна и структуры страниц, с сохранением всех визуальных и функциональных элементов. Содержание по текстам, изображениям и логотип будет нашим.

Необходимо создать сайт на Webflow, основываясь на дизайне следующих страниц:

  1. Главная страница: https://www.colossyan.com/

  2. Раздел Solutions / пример страницы: https://www.colossyan.com/use-cases/employee-onboarding

  3. Раздел Features / пример страницы: https://www.colossyan.com/ai-avatars

  4. Pricing: https://www.colossyan.com/pricing

  5. Раздел Blog: https://www.colossyan.com/blog

  6. Раздел Blog / пример страницы: https://www.colossyan.com/posts/best-elai-io-alternatives

Задачи:

  1. Сохранить все элементы дизайна:

    • Шрифты, цвета, иконки, кнопки, изображения.

    • Анимации и интерактивные элементы.

    • Структуру блоков и страниц.

  2. Адаптивность:

    • Обеспечить корректное отображение на всех устройствах (десктоп, планшет, мобильный).

  3. Перенос контента:

    • Перенести структуру страниц и блоков.

    • Наш контент и логотипы будут предоставлены отдельно.

    • Настроить внутренние ссылки между страницами.

  4. Функционал:

    • Формы, кнопки, выпадающие меню.

    • Настроить кнопки социальных сетей и взаимодействие с формами (при необходимости).

Для отклика, пожалуйста, предоставьте:

  1. Примеры работ: 2-3 примера сайтов на Webflow, похожих по сложности и задаче.

  2. Сроки и стоимость: Укажите сроки выполнения и стоимость создания всех страниц с адаптацией под десктоп и мобильные устройства.

WebflowАдаптивная версткаСоздание сайтов
5 месяцев назад
smarexpert
Виталий 
45 лет
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад