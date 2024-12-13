Объем работы:

Мы хотим создать собственный сайт, который будет по структуре дизайна схож с сайтом конкурента. Поэтому задача ставится в виде копирования текущего дизайна и структуры страниц, с сохранением всех визуальных и функциональных элементов. Содержание по текстам, изображениям и логотип будет нашим.

Необходимо создать сайт на Webflow, основываясь на дизайне следующих страниц:

Главная страница: https://www.colossyan.com/ Раздел Solutions / пример страницы: https://www.colossyan.com/use-cases/employee-onboarding Раздел Features / пример страницы: https://www.colossyan.com/ai-avatars Pricing: https://www.colossyan.com/pricing Раздел Blog: https://www.colossyan.com/blog Раздел Blog / пример страницы: https://www.colossyan.com/posts/best-elai-io-alternatives

Задачи:

Сохранить все элементы дизайна: Шрифты, цвета, иконки, кнопки, изображения.

Анимации и интерактивные элементы.

Структуру блоков и страниц. Адаптивность: Обеспечить корректное отображение на всех устройствах (десктоп, планшет, мобильный). Перенос контента: Перенести структуру страниц и блоков.

Наш контент и логотипы будут предоставлены отдельно.

Настроить внутренние ссылки между страницами. Функционал: Формы, кнопки, выпадающие меню.

Настроить кнопки социальных сетей и взаимодействие с формами (при необходимости).

Для отклика, пожалуйста, предоставьте: