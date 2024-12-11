Требуется разработка дизайна лендинга с 10 экранами в соответствии с подробным прототипом. Дизайн должен соответствовать стилю сайта, который достаточно простой. Прототип и детали будут предоставлены выбранным кандидатам. Срок выполнения — 3 дня, бюджет — 10 т.р.
Сделать дизайн для HTML страницы современнее и внедрить его
Нужно сделать дизайн HTML страницы (сайт-визитка) современнее и внедрить его на существующую страницу. Сама страница - визитка руководителя. Сайт работает. Есть форма для заявок клиентов. Ссылку пришлю
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