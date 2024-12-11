Сделать дизайн для HTML страницы современнее и внедрить его

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Закрытнет заявок7 просмотров

Нужно сделать дизайн HTML страницы (сайт-визитка) современнее и внедрить его на существующую страницу. Сама страница - визитка руководителя. Сайт работает. Есть форма для заявок клиентов. Ссылку пришлю

HTMLДизайн сайтовИнтеграция верстки
5 месяцев назад
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