Требуется дизайнер для создания сайта на Таплинк с инструкциями для товара в нише маркетплейсов. Основной акцент на удобство и простоту использования. Необходим опыт работы с Таплинк, а также портфолио выполненных проектов и прайс на услуги.
Дизайнер для создания сайта и графики
Ищу дизайнера для запуска проекта.
Необходимо создать сайт, картинки для прогрева и другие элементы дизайна.
Требуется срочная помощь.
Напишите в личные сообщения с прайсом и примерами работ.
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