Дизайн лендинга для детской IT-школы

Необходимо переделать существующую страницу сайта, сделать её более яркой и современной. Освежить дизайн существующих блоков и с нуля отрисовать несколько новых.

Подробное описание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1pfb_DHyZqh0EeMUvm8vN_YNaynKbXrsYWUjZgW6oMZc/edit?tab=t.0 и в прикреплённом файле.

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