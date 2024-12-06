Дизайн лендинга для детской IT-школы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Необходимо переделать существующую страницу сайта, сделать её более яркой и современной. Освежить дизайн существующих блоков и с нуля отрисовать несколько новых.

Подробное описание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1pfb_DHyZqh0EeMUvm8vN_YNaynKbXrsYWUjZgW6oMZc/edit?tab=t.0 и в прикреплённом файле.

Оставляя заявку, пожалуйста, указывайте конечные сроки и цену.

Дизайн лендингов
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stemlab
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