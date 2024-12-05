Дизайнер для оформления запрещенограма

Необходимо создать дизайн главной страницы для веб студии в срок 2-3 месяца. Ожидается современный и красивый стиль с эффектами и изображениями, сгенерированными с помощью AI. Идеи и блоки для дизайна будут обсуждены с дизайнером. Пожалуйста, учитывайте опыт и вкус при выполнении задачи.