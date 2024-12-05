Агентство Brainstorm ищет веб-дизайнера и UX/UI дизайнера с опытом в создании лендингов и многостраничных сайтов. Требуется портфолио с реальными проектами, знание принципов дизайна и нестандартные решения. Оплата сдельная, обсуждается на собеседовании.
Дизайнер для оформления запрещенограма
Я ищу дизайнера для создания оформления для запрещенограма.
Необходимо разработать уникальный и привлекательный дизайн, который будет соответствовать тематике проекта.
Ожидаю креативный подход и готовность к доработкам.
Пожалуйста, предоставьте примеры ваших работ и сроки выполнения.
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