Дизайн сайта, лендингов, email шаблонов

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Закрыт1 заявка5 просмотров

Добрый день!

Нужна разработка многостраничного сайта, лендингов, email шаблонов для запуска нового проекта.

Что мы ищем в целом по стилю, это простота дизайна, без перегруза картинками - лучше иллюстрации, вот несколько примеров:

- https://docs2collab.com/

- https://gusto.com/

- https://credsy.com/

ТЗ в целом есть, но поскольку еще нет точного количества страниц, укажите пожалуйста:

- стоимость работы в час

- ссылку на портфолио

- Ваш часовой пояс

- насколько часов в день есть доступность для работы над проектом

Хорошего дня!

Дизайн лендинговДизайн сайтов
5 месяцев назад
Bushuev_A
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