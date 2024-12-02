Добрый день!

Нужна разработка многостраничного сайта, лендингов, email шаблонов для запуска нового проекта.

Что мы ищем в целом по стилю, это простота дизайна, без перегруза картинками - лучше иллюстрации, вот несколько примеров:

- https://docs2collab.com/

- https://gusto.com/

- https://credsy.com/

ТЗ в целом есть, но поскольку еще нет точного количества страниц, укажите пожалуйста:

- стоимость работы в час

- ссылку на портфолио

- Ваш часовой пояс

- насколько часов в день есть доступность для работы над проектом

Хорошего дня!