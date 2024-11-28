Я ищу дизайнера для постоянного сотрудничества на проекте в сфере инфобизнеса.

Нужно создавать баннеры для ботов, анонсов, фоны для презентаций и сайты.

Вся работа должна выполняться в одном стиле, поэтому важно иметь хорошие навыки в графическом дизайне и понимание брендинга.