Дизайнер для проекта по инфобизу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Я ищу дизайнера для постоянного сотрудничества на проекте в сфере инфобизнеса.

Нужно создавать баннеры для ботов, анонсов, фоны для презентаций и сайты.

Вся работа должна выполняться в одном стиле, поэтому важно иметь хорошие навыки в графическом дизайне и понимание брендинга.

Дизайн сайтовСоздание баннеровСоздание презентаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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