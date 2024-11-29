Требуется дизайнер для разработки сайта строительной компании с 10 страницами. Необходим строгий и современный дизайн, соблюдение стандартов веб-дизайна и внимание к деталям. Наличие хорошего портфолио будет преимуществом.
Дизайн многостраничного SaaS сайта
Редизайн многостраничного сайта для корпоративных клиентов. Главная + 7 внутренних страниц. Подробнее в телеграме.
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