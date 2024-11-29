Дизайн многостраничного SaaS сайта

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Завершен16 заявок51 просмотр

Редизайн многостраничного сайта для корпоративных клиентов. Главная + 7 внутренних страниц. Подробнее в телеграме.

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн сайтов
5 месяцев назад
guest_1710944385957
год в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
5 месяцев назад
$650
7 дней
Escrow
Спасибо за отличную работу! Не первый раз работаем вместе, и как всегда всё выполнено на высшем уровне. Буду рад продолжить сотрудничество!
Спасибо за интересный проект и хороший отзыв. С Никитой всегда приятно работать. Рад, что снова оправдал ожидания, и с удовольствием продолжу наши совместные проекты!

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
5 месяцев назад
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Татьяна
 
34 года
14 лет в сервисе
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27 отзывов
5 месяцев назад
Ерик
 
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10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Михаил
 
33 года
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12 часов назад
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Илья
 
26 лет
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месяц назад
28 отзывов
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35 минут назад
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7 лет в сервисе
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13 часов назад
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3 часа назад
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