Ищется дизайнер для создания лендинга на платформе Тильда. Требуется опыт работы с Tilda, знание возможностей платформы, включая Zero Block, а также умение адаптировать дизайн под различные устройства. Обязательны ответственность и соблюдение сроков.
Дизайнер для сайта на Tilda
Я ищу дизайнера, который сможет создать сайт на платформе Tilda для блогера.
Нужно разработать 6 страниц с минималистичным дизайном, при этом акцент должен быть сделан на текст.
Если вас интересует данный проект, пожалуйста, свяжитесь со мной.
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