Дизайнер для сайта на Tilda

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Я ищу дизайнера, который сможет создать сайт на платформе Tilda для блогера.

Нужно разработать 6 страниц с минималистичным дизайном, при этом акцент должен быть сделан на текст.

Если вас интересует данный проект, пожалуйста, свяжитесь со мной.

TildaДизайн сайтов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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