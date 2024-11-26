Дизайнер для сайта на Tilda

Я ищу дизайнера, который сможет создать сайт на платформе Tilda для блогера.

Нужно разработать 6 страниц с минималистичным дизайном, при этом акцент должен быть сделан на текст.

Если вас интересует данный проект, пожалуйста, свяжитесь со мной.