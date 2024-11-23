Требуется веб-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок3 просмотра

Ищу дизайнера на постоянное сотрудничество и различные задачи: дизайн сайтов, презентаций, инфографики, сторис.

Удаленно.

Важное условие: наличие портфолио.

Пишите в лс сразу с портфолио и диапазоном цен.

Требования: наличие портфолио.

Бюджет: по договоренности.

Дизайн сайтовСоздание инфографикиСоздание презентаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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