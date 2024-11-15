Дизайнер для создания стикерпака

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Ищу дизайнера для создания стикерпака (стикеры в ТГ и наклейки печатные), 15-20 шт.

Также есть задачи на частичную занятость: создание этикеток, дизайн коробок и т.д.

Писать в лс с #дизайнер, прикрепляйте, пожалуйста, примеры работы или ссылку на портфолио.

Дизайн этикетокСоздание стикеров
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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