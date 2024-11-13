Нужно создать сайт на тильде на основе нашего прототипа (прикрепляю к заказу). Все тексты и блоки есть, нужно оформление и верстка на Тильде.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1wCK4W5FyRej8OCM_ypARG0NsCvxjSyeyg5G70j4bJ2U/edit?usp=sharing

Пак с фото: https://disk.yandex.ru/d/zl9w6EvJhEWKgQ