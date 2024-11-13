Оформление и верстка лендинга на Tilda

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка8 просмотров

Нужно создать сайт на тильде на основе нашего прототипа (прикрепляю к заказу). Все тексты и блоки есть, нужно оформление и верстка на Тильде.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1wCK4W5FyRej8OCM_ypARG0NsCvxjSyeyg5G70j4bJ2U/edit?usp=sharing

Пак с фото: https://disk.yandex.ru/d/zl9w6EvJhEWKgQ

TildaДизайн лендингов
6 месяцев назад
dozwer
36 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

Eyancheva
26 лет
2 года в сервисе
Была
10 дней назад
6 месяцев назад
$160
7 дней
Escrow
Отличная коммуникация, подробное ТЗ, оплата вовремя. Было приятно работать с таким заказчиком. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Eyancheva
26 лет
2 года в сервисе
Была
10 дней назад
6 месяцев назад