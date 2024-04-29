Отрисовка прототипов сайта

Ищется дизайнер для разработки удобного и привлекательного сайта агентства. Главная страница должна быть яркой и информативной, с акцентом на услуги. Страница услуг должна быть простой, а контакты включать форму и карту. Дизайн должен быть современным, минималистичным и адаптивным для мобильных устройств.