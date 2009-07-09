Я почему раньше злой был? Потому что у меня сайта не было.

💫 Дизайн: сайты, лендинги, UI/UX. 💫

Делюсь своим опытом на ваших сайтах. Помогаю вам и вашему бизнесу продвигаться!

💣 Веду блог о веб-дизайне и фрилансе:

Веду много других соц. сетей о дизайне:

Телеграм — https://t.me/Matvey_Kunakov_Portfolio

TenChat — https://tenchat.ru/MatveyKunakov

Behance — https://www.behance.net/2dd6cd3a

Вконтакте — Дизайн сайтов | Матвей Кунаков (vk.com)

Всех обнял!

👋 Привет!

Меня зовут Матвей и я веб-дизайнер из Йошкар-Олы.

А еще боюсь высоты и все проспать. Многое сделал бы еще сегодня, а уже стемнело. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Я вам сделаю клевый современный дизайн.

💬 Советы по оценке стоимости

Цена работы одна из самых сложных частей для заказчиков и поэтому я хочу вам в этом помочь. Я вас расскажу за что вы отдаете свои чистокровные. Опишу всю сделанную мной работу и кажется вы сами захотите мне отдать копеечку! Пишите, расскажу все по ценам, каждый проект индивидуален.

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по телефону или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

❗Не обязательная предоплата!

Понимаю, что многим не хочется давать деньги за не сделанную работы, поэтому что бы оставить вам лучшие эмоции я беру деньги после самой работы.

Я верну часть оплаты.

Если наши пути не сошлись, а вы уже оплатили весь проект, я верну ЧАСТЬ денег. Вы должны сами понимать что время дизайнера стоит денег. Отдавать всю сумму, когда уже сделал часть работы никто не захочет.

Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Оплата

Выставляю счет в РУС рублях которые можно оплатить с карты. Так же можно оплатить работу криптовалютой.