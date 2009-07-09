MatveyKunakov

Матвей Кунаков MatveyKunakov

 
15 лет
год на фриланс-бирже
Был
17 часов назад
Я почему раньше злой был? Потому что у меня сайта не было.

💫 Дизайн: сайты, лендинги, UI/UX. 💫

Делюсь своим опытом на ваших сайтах. Помогаю вам и вашему бизнесу продвигаться!

💣 Веду блог о веб-дизайне и фрилансе:

Веду много других соц. сетей о дизайне:
Телеграм — https://t.me/Matvey_Kunakov_Portfolio

TenChat — https://tenchat.ru/MatveyKunakov

Behance — https://www.behance.net/2dd6cd3a

Вконтакте — Дизайн сайтов | Матвей Кунаков (vk.com)

Всех обнял!

👋 Привет!

Меня зовут Матвей и я веб-дизайнер из Йошкар-Олы.

А еще боюсь высоты и все проспать. Многое сделал бы еще сегодня, а уже стемнело. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Я вам сделаю клевый современный дизайн.

💬 Советы по оценке стоимости

Цена работы одна из самых сложных частей для заказчиков и поэтому я хочу вам в этом помочь. Я вас расскажу за что вы отдаете свои чистокровные. Опишу всю сделанную мной работу и кажется вы сами захотите мне отдать копеечку! Пишите, расскажу все по ценам, каждый проект индивидуален.

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по телефону или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

❗Не обязательная предоплата!

Понимаю, что многим не хочется давать деньги за не сделанную работы, поэтому что бы оставить вам лучшие эмоции я беру деньги после самой работы.

Я верну часть оплаты.

Если наши пути не сошлись, а вы уже оплатили весь проект, я верну ЧАСТЬ денег. Вы должны сами понимать что время дизайнера стоит денег. Отдавать всю сумму, когда уже сделал часть работы никто не захочет.

Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Оплата

Выставляю счет в РУС рублях которые можно оплатить с карты. Так же можно оплатить работу криптовалютой.

#1Яндекс Карты
#4Создание карточек товаров
#4Google
#6Создание лендингов
#8Facebook
#10Instagram
#25Создание баннеров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#346
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

ILYA_Vasilyev
Илья 
38 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
год назад
Дизай и разработка баннера
Создание баннеровЯндекс Карты
Спасибо за работу Матвей
Уже не впервой работаю с Ильей и очень доволен! Всегда быстро отвечает и хорошо ставит задачу. Рекомендую!
Ответный отзыв
ILYA_Vasilyev
Илья 
38 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
год назад
Создание продающих лэндингов фотографий объявлений
FacebookGoogleInstagramСоздание карточек товаровСоздание лендингов
Матвей зарекомендовал себя как ответственный, грамотный исполнитель! Мне было очень приятно с ним работать!
Очень приятный человек! Отвечает как можно скорее, общается культурно. Задачи ставит хорошо, по оплате никаких вопросов нет. Одни положительные эмоции!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга