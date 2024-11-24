Веб-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка14 просмотров

Требуется веб-дизайнер для выполнения следующих задач:

- Аналитика ЦА, продукта и конкурентов, определение целей и KPI.

- Подготовка прототипов и визуализация структурных решений.

- Дизайн и адаптивная верстка сайта на Tilda.

- Интеграция сайта с внешними сервисами (Метрика, платежные системы, форм обратной связи, CRM и пр.).

- Базовая SEO-оптимизация и отладка корректности работы всех элементов сайта.

Требования: Оформленное портфолио с кейсами.

Бюджет: За ведение одного проекта до 60 тыс. + бонусы за Landing page до 12 уникальных блоков по итогам собеседования.

SEOTildaАдаптивный дизайнАнализ конкурентовАнализ целевой аудиторииДизайн сайтовОптимизация сайтов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Милана
 
26 лет
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Владлен
 
23 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
130 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
5 месяцев назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Специалист по лендингам

    Требуется специалист по созданию лендингов под ключ, желательно с опытом работы в нишах нутры или крипты. Лендинги должны быть копиями популярных сайтов с нашей статьей. Оплата сдельная. Необходимы резюме и примеры выполненных работ. Убедитесь, что у вас есть опыт с арбитражными лендами.

    Дизайн лендинговTilda
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Аналог интернет-магазина по продаже сумок

    Требуется разработка интернет-магазина по продаже сумок "под ключ". Необходима реализация функционала с учетом предоставленного примера сайта. Идеально подойдёт опытный веб-разработчик с портфолио в данной области.

    Создание интернет-магазиновСоздание сайтов
    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Меня интересует сайт визитка.

    Требуется разработка сайта-визитки для врача-психотерапевта. Сайт должен включать автобиографию, опыт работы и отзывы клиентов. Необходимо обеспечить простоту поиска информации и обратной связи через гугл форму, без интеграции платежных систем и гугл календаря. Именной домен, возможность редактирования контента и опция двух языков (украинский и русский) также являются важными требованиями.

    Создание одностраничных сайтов
    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создать сайт по туризму с нуля.

    Требуется разработать сайт по туризму с нуля, посвящённый Азорским островам в Португалии. Сайт должен включать разделы с экскурсиями, возможностью бронирования и отзывами путешественников. Ожидается создание полноценного решения «под ключ».

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Битрикс

    Требуется сверстать простой сайт и интегрировать его на платформу Битрикс. Необходимо указать опыт работы с сайтами на Битрикс. Заявки принимаются от специалистов с подтвержденным опытом.

    Верстка сайтовИнтеграция верстки1С-Битрикс
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сайт на Wix

    $200

    Необхідно створити сайт для реєстрації на змаганнях на базі wix.com. Сайт має включати кабінети для спортсменів та тренерів, можливість реєстрації на різні змагання. Учасники повинні мати змогу обирати програми, формувати команди та оплачувати внески. Організатори отримують інформацію про зареєстрованих з можливістю фільтрації. Детальне ТЗ буде надано пізніше.

    Создание сайтовWix
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужно под ключ сделать сайт

    Требуется разработать сайт на WordPress под ключ с готовым дизайном и техническим заданием. Сайт должен быть адаптивным и функционировать без багов. Основное внимание уделяется качеству выполнения и соответствию указанным требованиям.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создать аналог playerok.com

    $400

    Требуется разработка сайта-аналога playerok.com, включая функционал, схожий с funpay и playntrade. Проект должен быть выполнен под ключ с учетом всех необходимых функций и дизайна для полноценной работы.

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Разработка сайта визитки

    Требуется разработка сайта визитки на 10 страниц с нуля. Необходимы услуги по созданию дизайна, написанию текстов, SEO продвижению и оптимизации. Полная поддержка на всех этапах проекта от идеи до готового сайта.

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад