Необхідно створити сайт для реєстрації на змаганнях на базі функціоналу wix.com.

На сайті мають бути кабінети спортсменів і тренерів та представників команд.

На сайт можна додавати різні види змагань.

Основна ідея в тому, щоб вся інформація про спортсменів зберігалась в базі.



Крім загальної інформаційної наповненості, має бути реалізований наступний функціонал.

Як діючий атлет (тренер) або ще не зареєстрований оглядач, заходячі на сайт, маю бачити список змагань. В кожному змаганні, мають бути інформація, можливість зареєструватись.



Вибравши змагання, переходжу на його сторінку.

Там, в залежності від моєї ролі (атлет, тренер...) я можу сам реєструватись або зареєструвати атлетів свого клубу.

Всі зареєстровані відвідувачі сайту мають заноситись в базу даних.

далі по пунктах, ми обираємо вид программ в яких я є учасником (індивідуальні виступи, пари, трійки). Я можу сформувати команди самостійно вибравши учасників зі списку (список тільки мого клубу). Потім додати музичний трек.

В кінці, маю сплатити стартовий внесок і отримати повідомлення про успішну реєстрацію.

Організатор змагань (тренер або представник клубу або адмін) повинен отримати інформацію про всіх зареєстрованих. Інформація має фільтруватись за віковою категорією учасників (дорослі, Юніори...), програмою виступів (індів, пари,...).



Після реєстрації, на сайт викладатимуться всі стартові протоколи.



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Детальне ТЗ буде прописано додатково.