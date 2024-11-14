Создать сайт на HTML

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок228 просмотров

Пишите ваши сроки и цену.

Написать сайт на HTML несколько станиц, форма опроса и обратной связи. Так же есть личный кабинет. Дизайн во вложении.

Компания предоставляет услуги по установке телефизоров, сборке мебели и вешаем полочки и картины на стены.

Язык сайта: английский.

Сайт должен быть оптимизирован под СЕО, под ключевые запросы. 

Что требуется от вас:

  • Качественный код

  • Поддержка продукта (в случае выявления неисправностей)

  • Возможность доработок (если я что то придумаю, то вы это внедрите за доп. плату)

HTMLСоздание сайтов
6 месяцев назад
Demasonik
45 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
6 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
6 месяцев назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
час назад
6 месяцев назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
час назад
85 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
48 отзывов
6 месяцев назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
47 отзывов
6 месяцев назад
Роберт
 
33 года
2 года в сервисе
Был
день назад
6 месяцев назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
6 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
15 отзывов(-1)
6 месяцев назад
Арлен
 
21 год
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
6 месяцев назад
Владислав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
6 отзывов
6 месяцев назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»