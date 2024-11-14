Требуется создать одностраничный сайт на платформе Creatium по готовому прототипу. Сайт должен иметь мобильную и десктопную версии. Дизайн согласовывается с заказчиком перед началом верстки. В проекте предусмотрено 7 блоков, описание которых представлено в техническом задании.
Создать сайт на HTML
Пишите ваши сроки и цену.
Написать сайт на HTML несколько станиц, форма опроса и обратной связи. Так же есть личный кабинет. Дизайн во вложении.
Компания предоставляет услуги по установке телефизоров, сборке мебели и вешаем полочки и картины на стены.
Язык сайта: английский.
Сайт должен быть оптимизирован под СЕО, под ключевые запросы.
Что требуется от вас:
Качественный код
Поддержка продукта (в случае выявления неисправностей)
Возможность доработок (если я что то придумаю, то вы это внедрите за доп. плату)
Заявки фрилансеров
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