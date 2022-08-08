evgeniyseogr1

Евгений Красин evgeniyseogr1

 
34 годаУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 часа назад
Цена = качество.

Наша команда занимается увеличением прибыли для наших клиентов начиная с 2010 года. За весь период своей деятельности, делая качественный продукт, мы зарекомендовали себя на рынке не только России, но и по многим странам СНГ. Нашими услугами уже воспользовались сотни владельцев бизнеса, как малого, так и среднего. Это обусловлено тем, что мы предоставляем качественные услуги интернет маркетинга за адекватные деньги. В нашей команде вас ждет высокий спектр услуг и высокий профессионализм специалистов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$680
средняя цена заказа
2%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
sergey700
26 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$650
10 баллов
2 месяца назад
Верстка сайта
Взаимно, спасибо
Спасибо за работу. Все как и договаривались
Ответный отзыв
sergey700
26 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$700
10 баллов
3 месяца назад
Крипто сайт
И Вам спасибо, работаем дальше
Отличный заказчик. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
alexiustheamazin
Величко 
38 летТурция
год в сервисе
Был
17 дней назад
$10
10 баллов
5 месяцев назад
Сайт для НФТ проекта
Понравилось сотрудничество, все правки и замечания были учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую
Ответный отзыв
Extazy
35 летЭстония
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$500
10 баллов
год назад
Новый дизайн для страницы (дизайнер + верстальщик)
все ок
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$950
10 баллов
год назад
Сверстать интернет-магазин и натянуть на WP
Ok
Хороший заказчик.
Ответный отзыв