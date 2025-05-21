Необходимо разместить логотип на сайте с использованием HTML-верстки. Требуется подготовить корректный код для интеграции логотипа в дизайн страницы.
Проект Figma в адаптивный Bootstrap HTML/CSS (несколько страниц)
Ищем разработчика(ов) интерфейса для преобразования многостраничного проекта Figma в адаптивный, хорошо структурированный HTML и CSS с использованием Bootstrap.
Каждая страница в проекте Figma включает четыре размера экрана (настольный компьютер, планшет, небольшой планшет, мобильный телефон), и полученный макет должен адаптироваться соответствующим образом с использованием системы сеток и утилит Bootstrap.
Это разовая задача на данный момент; не требуется никаких функций JavaScript, кроме базовых компонентов Bootstrap (например, переключателей панели навигации и т. д.). Использование базового jQuery/UI допустимо.
Требования:
- Чистый, семантический HTML5
- Точное визуальное соответствие макету Figma
- Только Bootstrap (без Tailwind, без фреймворков)
- Хорошо структурированный CSS (без встроенных/inline стилей)
- Доставка в течение 5–7 дней
Результат:
- Один HTML-файл на страницу
- Несколько CSS-файлов (menu.css, ... )
- Папка со всеми необходимыми ресурсами (изображения, иконки и т. д.)
- Полностью адаптивный макет для 4 размеров экрана
- Читабельный, валидный код по стандартам W3C & Co, который проходит основные проверки доступности и адаптивности
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