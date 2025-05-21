Проект Figma в адаптивный Bootstrap HTML/CSS (несколько страниц)

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Открыт19 заявок198 просмотров

Ищем разработчика(ов) интерфейса для преобразования многостраничного проекта Figma в адаптивный, хорошо структурированный HTML и CSS с использованием Bootstrap.

Каждая страница в проекте Figma включает четыре размера экрана (настольный компьютер, планшет, небольшой планшет, мобильный телефон), и полученный макет должен адаптироваться соответствующим образом с использованием системы сеток и утилит Bootstrap.

Это разовая задача на данный момент; не требуется никаких функций JavaScript, кроме базовых компонентов Bootstrap (например, переключателей панели навигации и т. д.). Использование базового jQuery/UI допустимо.

Требования:

- Чистый, семантический HTML5

- Точное визуальное соответствие макету Figma

- Только Bootstrap (без Tailwind, без фреймворков)

- Хорошо структурированный CSS (без встроенных/inline стилей)

- Доставка в течение 5–7 дней

Результат:

- Один HTML-файл на страницу

- Несколько CSS-файлов (menu.css, ... )

- Папка со всеми необходимыми ресурсами (изображения, иконки и т. д.)

- Полностью адаптивный макет для 4 размеров экрана

- Читабельный, валидный код по стандартам W3C & Co, который проходит основные проверки доступности и адаптивности

BootstrapCSSFigmaHTMLjQueryАдаптивная версткаВерстка страниц
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