Требуется разработать макет сайта для интернет-магазина OxFoods в Figma с минималистичным дизайном. Необходимо создать основные страницы. Бюджет ограничен, но возможны будущие проекты.
Разместить логотип на сайте
Логотип на сайте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30HTML-верстка8 заявокОткрыт20 часов назад
- $10
Необходимо выполнить адаптивную HTML-верстку главной страницы без использования библиотек и фреймворков. Страница должна корректно отображаться во всех современных браузерах. Макета нет, требуется следовать техническому заданию.HTML-верстка12 заявокОткрытдень назад
- $5
Необходимо исправить HTML-форму в соответствии с предоставленным макетом. Ожидается точное соблюдение всех параметров дизайна. Макет будет отправлен исполнителю для работы.HTML-верстка13 заявокОткрыт2 дня назад
Задача включает в себя скачивание определенных блоков с указанных сайтов и адаптацию их верстки для использования на Bootstrap в нейтральном стиле. Разрешение страниц должно быть 1920 на 1080 с дальнейшей адаптацией под планшеты и мобильные устройства. Необходимо получить готовые блоки с версткой для дальнейшего использования.HTML-верстка2 заявкиОткрыт3 дня назад
- $50
Требуется срочная верстка одной адаптивной страницы сайта на HTML и CSS. Работу необходимо выполнить по предоставленному макету, учитывая все детали дизайна и адаптивность для различных устройств.HTML-верстка26 заявокОткрыт4 дня назад
Ищется фрилансер для срочной верстки HTML/CSS страниц по макету Figma с использованием стилей Metronic8. Верстка должна быть аккуратной, адаптивной и максимально соответствовать предоставленным материалам. Минимизировать использование собственных стилей. Примеры работы на Bootstrap обязательны. Укажите срок и стоимость выполнения.HTML-верстка7 заявокОткрыт4 дня назад
- $5
Необходимо выполнить HTML-верстку одной страницы по предоставленному макету. Техническое задание будет отправлено исполнителю для уточнения всех деталей. Ожидается качественная реализация дизайна и соответствие требованиям макета.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 дня назад
- $10
Требуется сверстать 3 страницы, на которых будет одно модальное окно с небольшой анимацией. Код должен быть валидным, адаптация не требуется. Основное внимание уделите качеству верстки и анимации.HTML-верстка1 исполнительЗакрытдень назад
Необходимо выполнить HTML-верстку страниц для сайта на WordPress, основываясь на требованиях общего ТЗ. Требуется оценить оставшиеся страницы, часть из которых уже готова. Важно учесть только верстку, без полного функционала сайта.HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 дней назад