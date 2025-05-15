Срочная верстка простого сайта на HTML и css

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт25 заявок257 просмотров

Верстка 1ой адаптивный страницы по предоставленному макету.

CSSHTMLАдаптивная версткаВерстка страниц
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