Ищется фрилансер для срочной верстки HTML/CSS страниц по макету Figma с использованием стилей Metronic8. Верстка должна быть аккуратной, адаптивной и максимально соответствовать предоставленным материалам. Минимизировать использование собственных стилей. Примеры работы на Bootstrap обязательны. Укажите срок и стоимость выполнения.
Срочная верстка простого сайта на HTML и css
Верстка 1ой адаптивный страницы по предоставленному макету.
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